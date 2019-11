WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze michał kamiński + 2 donald tusktłit oprac. Anna Kozińska 2 godziny temu Tusk zachował się jak Kaczyński. Michał Kamiński: podjęli racjonalną decyzje Donald Tusk nie wystartuje w wyborach prezydenckich 2020. Michał Kamiński w programie WP "Tłit" podkreślił, że to nie tchórzostwo, a mądrość.... Rozwiń Poprzek Oni się już do Panie redak … Rozwiń Transkrypcja: Poprzek Oni się już do Panie redaktorze nie nazywam się do nas to związku z czym jest to pytanie Dochodowy obejrzę pana wywiad z Donaldem Tuskiem Z ochotą będę czekał na odpowiedź jego na to pytanie jest bardzo trudno Na nie odpowiedzieć dzisiaj bo nie wiem Kogo poprze to nie rozumiem Myślę że ja nie znaczy wypad Nawet nie wiem To byłoby Pytanie które bym mu dał żeby z nim miał codzienny kontakt Nie rozmawiamy o Tusku Przede wszystkim na to Chociaż Donalda Tuska Spaniel Chyba wyraźnie Poprze kandydata o Sugerował to że poprze kandydata I Jeż Istotne nakreślił w swoich wywiadach i wypowie Zarówno mówiąc dlaczego on Buduje jaki Jaki powinien być kandydat nakreślił cechy tego k Kto powinien być Kandydat który na Wejść w elektorat prawa i I zdobyć włosy po tej drugiej nie rozumiesz Ja nie wiem Ja nie lubię się bawić w egzegeza co kto miał na myśli Ja panu mówię jeżeli zestaw Kandydaturę kosiniaka-kamysza i słowa dom To te rzeczy mi pan Ale nie wiem czy to oznacza że Donald Tusk popiera to Ja myślę że na pewno do led-ów popiera popiera tego kto może pokonać Andrzeja Dudy Ja nie mam wszystkich słów które Służył dzisiaj Gazeta Wyborcza Się poddał walkę Donald Tusk politycy Wtedy jeżeli Przeskakiwać Siebie swoje własne słabości a także swoje własne To uczyni I powiem Przyjdę to taki bardzo mocny Jana login to uczynił w roku 15 Kaczyński i dlatego Niestety mamy gdzieś taką Polskę Jaką mamy bo gdyby Jarosław Startował na prezydenta to by przegrał na pewno z Bronisławem Gdyby Jarosław Kaczyński a nie pani Szydło był kandydatem na premiera 15 To na pewno pisz nie miałby takiego wyniku wyborczego dzisiaj Polska by wyglądała inaczej Jarosław Super Swojej idei złej idei zrezygnował z własne Tusk Sukcesu tej idei którą wszyscy znali Tacy ludzie jak ja Czyli Polski demokratycznej zakorzenionej w Europie państwa Krótko normalne W opozycji Normal Który buduje na Prawo i Sprawiedliwość Donald Tusk To powiedział tak na Moja kandydat Ma mniejsze szanse na pokonanie Andrzeja Dudy niż Inna Candy Ponieważ powiedział to Donald Tusk bardzo Ja się za bardzo kojarzę z tym A ja to do powiadam w związku z tym trzeba Polakom dać alternatywę między tym co Złymi rządami Dudy Prezent jaki Donald Tusk mógł zrobić Polakom to nie Nie wiem czy on jest Świętym Mikołajem tylko Donaldem Tuskiem w związku z czym on nie musi robić Podjął racjonalną Jak mniemam decyzję w oparciu o analizę polityczną a mało W Polsce tak do W analizie politycznej jak Donald Tusk i wielokrotnie to Jak policzyć Ja bym nie rozpatrywał bo to byłoby bardzo Nie Nieuczciwe intelektualnie decyzji Donalda Tuska w kategoriach wkurza Tak jak nie był odkurzacz Jarosława Kotku mądrością że nie wystartował