Tusk z rogami w TVP? Krytyka płynie nawet z obozu PiS

Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki od weekendu jest obowiązkowym tematem w "Wiadomościach" i innych programach informacyjnych TVP. W jednym z materiałów telewizji Jacka Kurskiego lidera PO przedstawiono na tle logo partii, które zostało skadrowane w taki sposób, że mogło przypominać rogi. - Mam bardzo wiele zastrzeżeń do treści przedstawianych w telewizji publicznej - przyznała w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Magdalena Sroka, posłanka Porozumienia i Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzystka przypomniała, że politycy partii Jarosława Gowina nie są obecni w programach TVP. - To decyzje polityczne. Niezależnie od tego, gdzie one zapadły, są szkodliwe dla debaty publicznej - stwierdziła Sroka, pytana przez Patryka Michalskiego o to, kto odpowiada za taki przekaz telewizji państwowej: Jacek Kurski czy prezes PiS.