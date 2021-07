Tusk wspomniał rozmowę z Kaczyńskim. Pawłowicz: tak działa zło

- Wie pan, że Jarosław Kaczyński, jak dzisiaj to usłyszy, to powie, że to jest skandal, że to wbijanie klina między nim a zmarłym tragicznie bratem i że to jest nie fair - stwierdził Piotr Marciniak, dziennikarz prowadzący program. - Szczerze powiedziawszy emocje Jarosława Kaczyńskiego są dla mnie wielokrotnie mniej istotne niż przyszłość Polski - odpowiedział Donald Tusk.