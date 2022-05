Tusk: Ukraina walczy dziś o to, co było istotą Konstytucji 3 maja

Tusk: Ukraina walczy o to, co jest istotą naszych współczesnych marzeń

Podczas uroczystości w Poznaniu Tusk zwracał uwagę, że Ukraina walczy dziś m.in. o to, co było istotą Konstytucji 3 maja i co jest istotą naszych współczesnych marzeń. - O to, żeby obywatele mieli prawa, a władza obowiązki wobec obywateli, a nie odwrotnie. O to, żebyśmy wolność rozumieli jako system gwarancji zapisanych m.in. w konstytucji, że władza nie może zrobić wszystkiego, co jej przyjdzie do głowy wobec obywateli, tylko musi słuchać obywateli, bo ich narzędziem jest właśnie konstytucja, są prawa zapisane w konstytucji i ustawach - podkreślił szef PO.