Tusk u Wałęsy. "Niejeden płot przeskoczymy"

Historycy mają jednak wątpliwości co do tego, czy faktycznie do "skoku" doszło. Organizatorzy strajku sami tego nie widzieli. Były premier Leszek Miller w rozmowie z miliarderem Janem Kulczykiem, nagranej w słynnym Amber Room, mówił, że Wałęsa nie skakał przez "żaden płot".