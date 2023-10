Tusk u Holeckiej w TVP? Posłanka KO nie ma wątpliwości

Gościem kolejnego programu "Gra o głosy" była Katarzyna Lubnauer. Komentowała słowa Tuska, który stwierdził, że "jak się pogoni agresora, to już nie będzie powodów do wojny". - Wystarczyłoby zrobić coś z telewizją publiczną, zmienić linię - stwierdziła posłanka. - PiS próbuje w tej chwili wszędzie zabezpieczyć swoje pola, zatem Donald Tusk mówi "wiem, jak to zrobić" - mówiła. - Nie mam wątpliwości, że to, co jest w TVP Info, wymaga zaorania i stworzenia od początku - stwierdziła Lubnauer. Oceniła, że obecnie telewizja publiczna działa jak jeden wielki spot PiS. - Rozumiem ludzi, którzy nie chcą płacić abonamentu - dodała. W jej opinii Rada Mediów Narodowych powinna zostać zlikwidowana. Padło pytanie o deklarację Tuska, że jest gotów przyjąć zaproszenie do programu "Gość Wiadomości", pod warunkiem że będzie transmitowany na żywo. Katarzyna Lubnauer powiedziała, że Tusk na pewno zgodziłby się, żeby taką rozmowę poprowadziła Danuta Holecka. - Myślę, że Donald Tusk by sobie poradził - podsumowała.

Rozwiń