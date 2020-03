WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

"Ciągle prokuratura boi się wejść do kurii". Adrian Zandberg ostro o relacji państwo - Kościół - Sprawy Watykanu są sprawami Watykanu, a mnie interesuję sprawy naszego kraju. (...) Ja chciałbym, żeby polskie państwo traktowało instytucje... Rozwiń Cieszę się pan albo mówi sobie pan … Rozwiń Transkrypcja: Cieszę się pan albo mówi sobie pan wre Rzym Watykan zajmie się słowo jem Leszkiem głodziem ibs Wszystkim tym co U niego dzieje Watykan No nie interesują Polskiego Ma sprawy polskiego państw Tutaj wyglądają Polski Przykład Ciągle Uprzywilejowany Podatkowo Ja chciałbym żeby polskie panie Traktowałeś do Kościelne tak jak każdy I Sprawy państwowe wyglądają tak że ciągle prokuratura boi się wejść do kurii Sprawach dotyczących ukrywania pedofilii Zamiast po prostu tam Zająć papiery i przyprowadź Pełna Ja chciałbym żeby moje państwo traktowała wszystkich Powiem uczciwie To nie jest moja rola jako polityka że zajmował się tym w jaki sposób 13 drugi kościół Chcę przeprowadzić Wewnętrzne oczyszczenie moralne niech oczyszczenie moralną zajmują się ci którzy Którzy którzy którzy są do tego powołanie mnie interesuje funkcjonowania instytucji I chcę żeby polskie instytucje publiczne Traktowały równo wierzących i Hyszy polskie instytucje Podchodziły do kościoła katolickiego tak jak do wszystkich innych kościołów wejdziecie Prokurator generalny Zbigniew Ziobro otoczył parasolem ochronnym ludzi kościoła którzy są na bakier z Poproszę Krzyż panwi równie dobrze jak ja Że ten problem Nierównego traktowania on nie narodził się w 2015 roku z przejęciem władzy przez PiS I że wspomniane tutaj Donald Tusk ktoś ma w tej sprawie Swojak załóż Jak chciałbym żebyśmy mieli w Polsce normalne nowoczesne standardy Aten standardy wyglądają Wszystkich traktuje równo bo państwo prawa o którym Mówili to jest takie prawo takie państw Wkręty prawo obowiązuje wszystkich a nie takie w którym są święte Nie dotyczy Ikr Instytucje w omijają szerokim