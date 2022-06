Tusk szykuje wspólne rządy z Lewicą? "Dobra wiadomość dla Polski"

"A ja się cieszę, Donald Tusk przygotowuje swój elektorat na wspólne rządy z Lewicą" - stwierdził poseł tego ugrupowania Maciej Gdula. - Bardzo się cieszę z tego, że postulaty Lewicy stają się coraz bardziej atrakcyjne. Dla ludzi, którzy są centrowi, dla ludzi, którzy są prawicowi. Lewica w Polsce jest po prostu atrakcyjnym partnerem do rządzenia i Donald Tusk przygotowuje swoją formację na rządy z Lewicą. To jest dobra wiadomość dla Polski i Polaków. Lewica w przyszłym rządzie jest konieczna i niezbędna, żeby przypilnować spraw, które mogą wejść na agendę - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Jeżeli jest polityk PO, który dzisiaj jest jej liderem, który mówi: będę to wszystko realizował, to ja mówię: realizujmy to razem, bardzo dobrze, my was przypilnujemy, żeby wam ręka nie zadrżała, kiedy trzeba będzie za tym głosować - dodał. Gawkowski pytany był też, jak będzie wyglądał system podatkowy, jeśli Lewica będzie współrządzić w Polsce. Jak zadeklarował, zostanie on "uproszczony". - Czy Lewica będzie kogoś obciążała dodatkowymi podatkami? Tak, będzie. Mówię to odważnie. Największe korporacje i banki. Jeśli ktoś ma płacić za kryzysy, to ci, którzy najwięcej zarabiają - oznajmił. Szef klubu Lewicy zadeklarował też, że w Polsce rządzonej przez Lewicę większe podatki będą płacili ci, którzy więcej zarabiają. - Poseł też powinien płacić większe podatki. Mówię to uczciwie - wskazał.

