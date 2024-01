Tusk publikuje wideo po wystąpieniu Kaczyńskiego. "Myślałem, czy skomentować"

Tusk postanowił nie komentować tego, co dokładnie mówił Kaczyński, choć do szczegółów z wystąpienia odniósł się m.in. minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Zamiast tego Tusk opublikował wideo, na którym jak jedna z jego wnuczek przyczepia mu do swetra serduszko Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.