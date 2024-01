Kaczyński w Kielcach. "Trzeba mieć coś z głową"

Kaczyński: młodzi ciągle z nosem w komputerze

- A nawet jakby był śmiały, to by go ochrona chwyciła za głowę. W Polsce była agresywna opozycja z dużymi wpływami w samorządach, a to tam władza jest ogromna - nie ma drugiego takiego kraju, gdzie samorządy mają tyle władzy. Do tego opozycja miała poparcie mediów i poza granicami kraju i mimo tego wszystkiego, wciąż niektórzy wierzyli, że żyli w dyktaturze. To trzeba mieć coś z głową - stwierdził Kaczyński, na co sala ponownie zareagowała oklaskami i okrzykami "brawo!".