Wystąpił z serduszkami WOŚP. Awantura w TV Republika

Natychmiast po słowach polityka Polski 2050 ostro zareagował prowadzący program Miłosz Kłeczek. - Dziękuję panu posłowi za wstęp. Za te słowa o miłości i szacunku do bliźniego. Szkoda, że tego zabrakło, kiedy wtrąciliście bezprawnie do więzienia dwóch posłów z immunitetem, a następnie poddaliście ich torturom - stwierdził, nawiązując w ten sposób do sprawy Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika.