"Odbieram nagle taki telefon". Owsiak o największym zaskoczeniu

Wspominał, że Polskie Radio też ignorowało gale finałowe, ale już teraz widać, że to się zmienia. - Nagle jadę aleją Niepodległości i widzę na budynku Polskiego Radia wielki billboard. "Gramy znowu razem". To jest frajda i przyjemność. Natychmiast to sfotografowałem i też odebrałem kilka SMS-ów od ludzi, którzy mi to pokazali. To dla ludzi też jest niezwykle ważne. Bo w końcu to publiczne radio i publiczna telewizja. A to zobowiązuje, bo jest finansowane z pieniędzy publicznych, czyli też z moich pieniędzy - mówił Owsiak.