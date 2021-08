WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Trójmiasto Najnowsze donald tusk + 2 mateusz morawieckitomasz siemoniak Dzisiaj, 06-08-2021 14:38 Tusk przepisał majątek na żonę. Polityk PO komentuje doniesienia WP: to jego prywatna sprawa Wirtualna Polska prześwietliła stan posiadania Donalda Tuska. Okazuje się, że szef Platformy Obywatelskiej poszedł w ślady Mateusza Morawieckiego i tak jak on przepisał swój majątek na żonę. O tę sprawę był pytany Tomasz Siemoniak w programie "Newsroom" Wirtualnej Polski. - Chciałbym zwrócić uwagę, że sytuacja Mateusza Morawieckiego i Donalda Tuska jest zupełnie inna - ocenił poseł Platformy Obywatelskiej. Jego zdaniem "Morawiecki przepisał majątek na żonę po to, żeby go ukryć przed wypełnieniem oświadczenia majątkowego, zanim zaczął wchodzić do rządu". I dodał, że "z kolei Tusk przepisał majątek, który był w jego oświadczeniach majątkowych i był znany wcześniej". - To jego prywatna, rodzinna sprawa - oświadczył gość Agnieszki Kopacz. Siemoniak przypomniał, że Platforma Obywatelska złożyła w Sejmie projekt ustawy ujawniający majątki współmałżonków osób sprawujących władzę w Polsce. - Donald Tusk od 2014 roku nie ma obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Gdy zostanie znowu posłem, czy premierem, czy prezydentem - myślę, że to jest bardzo prawdopodobne - to wtedy złoży oświadczenie majątkowe - powiedział poseł PO. Więcej w materiale wideo. Rozwiń