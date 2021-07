Tusk przegiął? Mocny apel senatora PiS

Donald Tusk wrócił do polskiej polityki w roli szefa Platformy Obywatelskiej. Jego powrót nie uszedł uwadze mediów publicznych, które, w opinii polityka, atakują jego rodzinę i jego samego przez całą dobę. - Apelowałbym do pana Donalda Tuska, by ograniczył swoją agresję, ten poziom nienawiści. Człowiek powinien szanować swoich adwersarzy i krytyków w każdej sytuacji - zaznaczył w programie "Newsroom WP" senator Stanisław Karczewski. W opinii polityka PiS, obecny rząd ma większe wyczucie od Donalda Tuska. - My spotykamy się z ludźmi non stop. Nawet ten okres pandemii, zarazy koronawirusa też nie ograniczył naszych kontaktów, rozmawiamy. Polacy nie chcą agresji - podkreślił Karczewski. - Donald Tusk zaczął z wysokiego tonu. Bardzo agresywnie zaczął atakować Prawo i Sprawiedliwość i jestem przekonany, że to będzie amunicja bardzo zgubna dla Tuska - dodał senator PiS.