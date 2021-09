Tusk prowadzi do Polexitu? Suski nie ma wątpliwości

- Kiedyś proponowaliśmy podobne zmiany o jakich dziś mówi Platforma. Wtedy PO była przeciw. Pytanie czy dla takich rozwiązań byłaby większość w Sejmie - powiedział gość programu "Newsroom WP" Marek Suski. Poseł PiS był pytany o pomysł Donalda Tuska, który zaproponował, aby wpisać obecność Polski w Unii Europejskiej do konstytucji. Suski dodał, że na razie nie są znane szczegóły tej propozycji. Według niego, Polska jest "wściekle atakowana" przez Unię Europejską, a działania te wspiera Platforma Obywatelska na czele z byłym premierem. - To co oni robią, to jest prowadzenie do Polexitu, no bo namawianie do różnych rezolucji potępiających Polskę, karanie Polski, wspieranie kar dla Polski to coś, co zmierza w kierunku wyrzucenia Polski z UE - oświadczył poseł Prawa i Sprawiedliwości. - Po co Donald Tusk ma zmieniać konstytucję, jak on jest za tym, żeby prawo europejskie było ponad polską ustawą zasadniczą - dodał.