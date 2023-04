Tusk prosił o pieniądze. Wyborcy zareagowali

Donald Tusk zaapelował do wyborców Platformy Obywatelskiej o datki. Na konto partii wpłynęło 450 tys. zł. - Chciałbym podziękować, bo to ogromna pomoc. To państwo (wyborcy - red.) sfinansowali billboardy, dzięki którym wszyscy widzą, że PiS to drożyzna. Po drugiej stronie jest partia, która nie działa jak partia, tylko jak pajęczyna - mówił w programie "Tłit" poseł PO Cezary Tomczyk. - Jak można porównać kilkanaście milionów złotych, które można wydać w skali całego kraju na kampanię wyborczą wszystkich kandydatów, z działalnością TVP, na które wydajemy 3 mld zł rocznie i które jest tubą jednej partii? Gdy była kampania prezydencka, uchwalono prawo, które ograniczyło środki kampanijne Rafała Trzaskowskiego wobec Andrzeja Dudy o dwie trzecie. Wykorzystują cały aparat władzy, ministerstwa, prokuraturę, by uderzać w opozycję. My mamy wspaniałych ludzi po drugiej stronie, którzy mogą nas wspomóc. Jest składka członkowska, która wynosi 10 zł i każdy, kto jest członkiem PO, taką składkę wpłaca. W niektórych regionach posłowie oraz inni działacze mogą zadeklarować, że będą wpłacać większe kwoty, ale to zależy od regionu - dodał.