Tusk premierem? Deklaracja z Lewicy

Czy Lewica poprze Donalda Tuska jako kandydata na premiera, jeżeli to Koalicja Obywatelska zdobędzie najwięcej głosów z obecnej opozycji? - To będzie zależało, kto będzie w składzie tego rządu. Lewica postawi warunki programowe jeżeli chodzi o tworzenie koalicji. Rząd niemiecki tworzył się ponad miesiąc, trwały negocjacje dot. programu. Nie było żadnego chaosu, choć władza zmieniła się radykalnie. Warunki to m.in. budowa mieszkań. Będzie czas, by to ustalić. Chcemy wiedzieć, co ten rząd zrobi. Dla mnie to nie jest kontrowersyjne, że szef największego ugrupowania w wyborach będzie pełnił funkcję premiera - zadeklarowała w programie "Tłit" posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska. - To jest wręcz naturalne i nie mam z tym problemu. Jest szefem tego ugrupowania. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji jak teraz, że jest prezes Kaczyński i premier Morawiecki, który nie ma nic do gadania - dodała. Czy ceni za coś Donalda Tuska? Odpowiedź, ku zaskoczeniu prowadzącego, pojawiła się szybko. - Za słowność, stanowczość i za umiejętność rozmowy - stwierdziła polityczka Lewicy.

