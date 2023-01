Tusk pozywa TVP. Senator o abstrakcyjnych przykładach

Donald Tusk pozwał Telewizję Polską za agresywny sposób w jaki jest przedstawiany. - Co do zasady, media mają wolność w ocenie każdego polityka. Może się to politykowi podobać lub nie podobać, ale wolność słowa i budowanie debaty publicznej pozwala mediom na tego typu interpretacje. Chodzi o to, by przekaz był rzetelny. Rzeczywiście jak ogląda się niektóre programy informacyjne TVP to można powiedzieć, że to namolny temat, który pojawia się bez względu na okoliczność - komentował w programie "Tłit" senator niezrzeszony Jan Maria Jackowski. - Np. pada śnieg, to pojawia się Donald Tusk i hasło "w czasach Donalda Tuska nie odśnieżano ulic". Podaję tu przykład abstrakcyjny. Jest problem gospodarczy, to pokazuje się jak było w czasach Donalda Tuska. To pokazuje, że mamy do czynienia nie tyle z budowaniem otwartego forum debaty publicznej i rzetelną informacją, tylko z jasno postawionym celem zniszczenia przeciwnika politycznego, którego obóz rządzący uważa za groźnego - dodał gość Michała Wróblewskiego.

Rozwiń