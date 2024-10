Tusk pisze o Dudzie, milczy o Jacku Tomczaku. A w sieci aż zawrzało

"To jeszcze napisze Pan co w sprawie Pana posła Tomczaka", "Pan za to jest dosyć spokojny jak na premiera" - takie komentarze pojawiły się pod ostatnim wpisem premiera. Politycy i internauci zarzucają Donaldowi Tuskowi, że zamiast o prezydencie powinien pisać o aferze wokół wiceministra Jacka Tomczaka.