Tusk odpowiada krytykom. Mocny komentarz ws. granicy

- Aż tak złośliwych i bezczelnych komentarzy nie słyszałem - mówił w wywiadzie dla Wirtualnej Polski Donald Tusk. Były premier odniósł się tym samym do krytyki jego reakcji na kryzys, migracyjny, która zdaniem niektórych polityków, jest spóźniona. - Domyślam się ich autorów. Od początku tego kryzysu w sposób dyskretny, czasami też publicznie, staram się raczej wesprzeć niż przeszkadzać polskiemu rządowi, nawet jeżeli jestem bardzo krytyczny wobec niektórych jego działań - zaznaczył lider PO. Jak podkreślił, jego zawodem "nie jest komentowanie". Tusk dodał jednak, że stara się on dyskretnie wspomóc rządzących. - To, co było dla mnie ważne, to uświadomienie wszystkim koleżankom i kolegom, którzy dziś w Europie mają jakieś role, uświadomić, że niezależnie od tego, jak bardzo są krytyczni wobec tego, co dzieje się w Polsce np. z wymiarem sprawiedliwości, to traktowanie kwestii granicy, jako wspólną - zaznaczył były premier w rozmowie z Patrycjuszem Wyżgą.