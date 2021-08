Tusk odkrył karty ws. LGBT. Zdenerwowały go pytania o Śląsk

Słowa lidera PO skomentował przebywający razem z nim na scenie Rafał Trzaskowski. - Jeżeli chcemy dokonać zmian, to musimy zastanowić się, jak wprowadzić je w sposób przemyślany, ale też w taki, który zapewni większość, by zostały przyjęte. Tu nie chodzi o to, by ścigać się na deklaracje. Trzeba zacząć od związków partnerskich, bo to absurd, że osoby, które się kochają, nie mają prawa do informacji ze szpitala - stwierdził.