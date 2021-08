Debata Tusk-Trzaskowski. Tusk o rządzie: Nieprzyzwoici nieudacznicy

Jak zaznaczył lider Platformy Obywatelskiej, mamy do czynienia z politykami, którzy nie mają granic etycznych i są całkowicie bezsilni wobec rozwiązywania problemów. - Dziś mamy do czynienia z taką władzą. To nieprzyzwoici nieudacznicy. Ten kryzys na granicy, kilkadziesiąt osób tam koczujących, to jest problem do rozwiązania z kilkanaście godzin. Tu nie ma jednak złotych rozwiązań - zaznaczył.