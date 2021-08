Trzaskowski nie chce wojny z Tuskiem. "Campus to nie kongres założycielski nowej partii"

Rafał Trzaskowski nie zamierza stawać do rywalizacji z Donaldem Tuskiem o przywództwo w Platformie Obywatelskiej. Nie stworzy także nowej partii politycznej w kontrze do PO. Tusk ma zaproponować Trzaskowskiemu, by wspólnie poprowadzili Koalicję Obywatelską do zwycięstwa w wyborach parlamentarnych z PiS. - Nie ma mowy o rywalizacji - mówią stronnicy obu polityków.