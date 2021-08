Kryzys na granicy. Opozycja dystansuje się od Donalda Tuska

Polityk Lewicy twierdzi, że Tusk prowadzi "standardową grę PO: zająć stanowisko i jednocześnie go nie zająć". - Nie powiedział nic konkretnego, mówi z jednej strony o ochronie granic, z drugiej o prawach człowieka. Na polskiej granicy, na oczach całego świata, umiera kobieta, a Tusk w tym czasie "wzywa do jedności narodowej". Nie, nie oczekujemy kolejnych takich wezwań czy wezwań do okrągłego stołu. Chcemy jasnych deklaracji i zdecydowanych działań. Kryzys humanitarny należy jak najszybciej rozwiązać i Polska jest za to odpowiedzialna. A Tusk jak zwykle ucieka od odpowiedzi - przekonuje Śmiszek.