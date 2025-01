Tusk o Trzaskowskim: "Niech nie czuje się faworytem"

O te niepokojące wyniki ostatnich sondaży zapytany został Donald Tusk. - Niech się nikt nie czuje faworytem w wyścigu prezydenckim. Sondaże na początku były bardzo obiecujące, ale, w naszej ocenie, ta walka o prezydenturę, to będzie bój o każdy głos. Dzisiaj powoli zrównują się szanse dwóch głównych głównych kandydatów do drugiej tury, myślę o Rafale Trzaskowskim i Karolu Nawrockim. To będzie bardzo wyrównana walka - przyznał przemier.