Tusk o PiS i Gruzji. Już doczekał się reakcji

Gruzini chcą coś przekazać PiS-owi - napisał w niedzielę premier Donald Tusk i dołączył zdjęcie mężczyzny, który podczas demonstracji w Tbilisi trzymał w rękach transparent z hasłem: "No to Russia, Yes to Europe" ("Nie dla Rosji, tak dla Europy" - red.). Już doczekał się reakcji polityków PiS.