Tusk o lotach Morawieckiego. "Zgubiono proporcje w sposób drastyczny"

Dodatkowo odniósł się również do zarzutów w jego stronę dotyczących utajniania lotów. - Rzecz ciekawa, bo to mi ktoś zarzucił, że mój rząd, czy ja jako premier utajniłem loty. Szybko to sprawdziłem i okazało się, że one zostały utajnione, przez mojego poprzednik, więc urzędnicy rutynowo myśleli, ze dalej tak to będzie wyglądało - przekazał.