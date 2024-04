Tusk musi ich trzymać w ryzach. "Wagą jest powrót PiS do władzy"

W wieczorze wyborczym Wirtualnej Polski prof. Antoni Dudek i dr Barbara Brodzińska-Mirowska zauważyli, że premier Donald Tusk musi powstrzymać wszelkie ewentualne powyborcze tarcia w koalicji rządowej pomiędzy liderami Trzeciej Drogi a Lewicy. - Wagą ewentualnych kłótni jest powrót PiS do władzy. (...) PiS ma olbrzymią zdolność do odnowy - wskazała dr Brodzińska-Mirowska. - Strach przed powrotem PiS do władzy jest istotą kordonowej koalicji. Im PiS jest potężniejszy, tym musimy kordon ściślej trzymać wokół niego - zaznaczył prof. Dudek.