Tusk mówił o listach gończych. "Nie odbiega od prawdy"

Premier Donald Tusk podczas wiecu z okazji wyborów czerwcowych powiedział, że listy PiS do PE, "to są listy gończe tak naprawdę". - Tusk wie, że mobilizacja jest akurat niezmiernie ważnym czynnikiem w tych wyborach, dlatego mówi to co mówi, a na dodatek to, co mówił, najdelikatniej mówiąc nie odbiega od prawdy - stwierdził prof. Andrzej Rychard w programie "Newsroom" WP. - Rzeczywiście to są osoby, których jakość jest wątpliwa - dodał socjolog. Rychard podkreślił, że 'jeśli PiS miał program pod tytułem ‘my chcemy poprzez naszych reprezentantów zmieniać Europę', to są osoby obeznane z europejskością i potrafiące sobie w tych strukturach radzić. - Ich tam nie, bo Kaczyńskiemu nie zależy, żeby cokolwiek załatwić - powiedział gość programu.

