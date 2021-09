Zaskakujące słowa Gowina o Tusku

Donald Tusk przyznał, że "rozmawia z przedstawicielami Unii Europejskiej" i "przekonuje ich", aby nie karać Polaków finansowo za decyzje podejmowane przez rząd PiS. - Wysłuchano moich racji, że karanie Polski i Polaków nie będzie miało sensu - oznajmił na antenie TVN24. Czy taką postawą pomaga PiS-owi? - pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef Porozumienia, były wicepremier Jarosław Gowin. - Raczej pomaga Polsce. Kiedy Donald Tusk wrócił do polskiej polityki, podzielił polską scenę polityczną na pół, powiedział, że jest dobra opozycja, zły PiS, a to, co jest pośrodku, to są ludzie potępieni, tacy jak ja. Tymczasem w ostatnich wypowiedziach brzmi jak typowy symetrysta - stwierdził Gowin. - Mogę powiedzieć, że Donald Tusk mówi Gowinem. Tak - te pieniądze się Polsce należą, tak - te pieniądze do Polski trafią. Oby jak najszybciej - dodał.