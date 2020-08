WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze podwyżki + 2 grzegorz schetynadonald tusk oprac. Karolina Kołodziejczyk 3 godziny temu "Tusk ma najwięcej do powiedzenia". Grzegorz Schetyna o krytyce b. premiera ws. podwyżek Grzegorz Schetyna był gościem Marcina Makowskiego w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Były szef PO był pytany o postawę Donalda Tuska,... Rozwiń jestem odbiera słowa Tweety Donald … Rozwiń Transkrypcja: jestem odbiera słowa Tweety Donalda Tuska On napisał że taka pozycja która przyznaje podwyżki władzy bo się nie ma sensu i powinno się rozejść Borys Budka w tvn-ie słowa skomentował jaki sposób dosyć oczywisty i jednoznaczny logo na to zamiast litować części powinien dzwonić i rozmawiać z politykami kaliccy braterski Czy pan jest już również podirytowany taką rolę kierownika opozycji z drugiego szeregu czy będą szczęśliwi nie przyjmuje pan trójce Donalda Tuska jako taką porcję porad kogoś kto Przecież platforma zakładał ta sprawa taki powiedziałam że piją kwestia pieniędzy publicznych finansowania tutaj Tusk ma najwięcej do powiedzenia trzeba ten głos usłyszeć i uważam że potrzebne są takie zdania porady i przyjacielskiego wsparcia i uważam że że to jest to naprawdę jest ważne i ten głos był ważny nie chcę mówić że on po prostu wpłynął na decyzję opozycji która zmieniła swoje zdanie Nie ale bo na to innych czynników przede wszystkim z To w jaki sposób to zostało w ogóle przyjęte publiczne ale uważam że trzeba słuchać trzeba słuchać tych którzy mają doświadczenie w polityce którzy platformie jak najlepiej którzy ją zakładać ktoś mający platformy pan może Donald Tusk powinien brać też że rozumie tam sytuację pewnie kilkanaście razy więcej niż głosem Może jakaś inicjatywa jest w końcu szefem największym Parlamentu Europejskiego obniżono obniżenia uposażeń na czas pandemi umówić z tej perspektywy brukselskiej co pozycję Borowicza chyba trochę trudno to robić gdybyś była na miejscu osób dzisiaj hej przyjmuję to jako dobrą radę płynącą z dobrego serca która dobrze życzy która ma dobrze życzyć Platformy i dobrze dobrze została przez przez tutaj przyjęta natomiast my jesteśmy tu i teraz to jest kwestia pieniędzy publicznych pieniędzy dla polityków pieniędzy dla partii politycznej to zawsze będzie wielkie ogromne emocje tak jak wywołuje nie ma dobrych dobrych dobrego czasu żeby o tym rozmawiać ale ten jest najgorszy z możliwych Jeżeli ktoś to dzisiaj wie to powinien pamiętać że że ten problem zawsze będzie wracał i on Zawsze będzie Zawsze będzie problemem dla polskiej klasy politycznej i musimy sobie po prostu powiedzieć dzisiaj przedni kryzysu o tym rozmawiać Nie można bo proszę sobie przypomnieć że jak kryzys w 2008 9 roku przybywał do Polski to myśmy obniżyli pieniądze dla partii politycznych o 50% no jako Platforma Obywatelska no i wtedy decydowali się na tym żeby pieniędzy było mniej dzisiaj kiedy kryzys wiadomo dopada nas będzie dopadł nas wszystkich w mieście żeby było więcej ale się wyboru z obrazili Trzeba było od tego uciekać