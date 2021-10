Tusk liderem sondażu. Komentarz z Lewicy

28,8 proc. badanych wskazuje szefa PO Donalda Tuska jako lidera opozycji. Na drugim miejscu znalazł się prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (8,4 proc.), na trzecim - poseł Konfederacji Krzysztof Bosak (6,1 proc.). To wyniki najnowszego sondażu SW Research dla rp.pl. - Nie dziwię się, że Donald Tusk jest wskazywany jako lider opozycji. Jest szefem największej partii, do tego jest byłym premierem, ma za sobą ważne funkcje w strukturach UE - komentował szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeżeli mielibyśmy dziś mówić, czy PO jest partią liderską na opozycji, to ja mam przeświadczenie, że jest, dlatego że jest po prostu największa. Zawsze jest tak, że największa partia jest liderem na opozycji - wskazał Gawkowski.