"To niezgodne z konstytucją". Lewica uderza w Tuska

W środę rząd przyjął projekt zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Zakłada on m.in. możliwość czasowego ograniczenia prawa do ubiegania się o azyl. Zmianie tej sprzeciwia się Nowa Lewica. - Nie zmieniamy tutaj zdania, bo naszym zdaniem to rozwiązanie jest po prostu niepotrzebne, jest nieskuteczne (…). To nie podniesie bezpieczeństwa na polskiej granicy - powiedział w programie "Tłit" Wirtualnej Polski rzecznik Nowej Lewicy Łukasz Michnik. - Zawieszenie prawa do azylu w naszym mniemaniu jest niezgodne z konstytucją, niezgodne z umowami międzynarodowymi - oświadczył Michnik. Według niego najlepiej byłoby, gdyby tę kwestię zbadał Trybunał Konstytucyjny, jednak - jak dodał - obecnie "jest problem z Trybunałem" z uwagi na jego upolitycznienie. W środę rząd przyjął również uchwałę zakładającą, że wadliwe werdykty Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego będą opatrzone specjalnym przypisem. Michnik powiedział, że Nowa Lewica to rozwiązanie "akceptuje". - To nie jest rozwiązanie idealne, ale my nie widzimy żadnego innego wyjścia z tej sytuacji - powiedział rzecznik. Gość WP wyraził nadzieję, że wynik przyszłorocznych wyborów prezydenckich pozwoli na wprowadzenie ustaw, które naprawią sytuację w wymiarze sprawiedliwości.