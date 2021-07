Tusk: Jarosław Kaczyński nie kocha UE. "Wycieranie sobie twarzy Lechem Kaczyńskim"

Podczas wywiadu w TVN24 Donald Tusk zdradził fragment swojej rozmowy sprzed 15 lat. Wtedy to Lech Kaczyński miał powiedzieć: "uważaj, mój brat Jarosław Unii nie kocha". - Trudno się odnosić do czegokolwiek, co mówi Tusk, bo większość z tego, co mówi, to nieprawda. Tak było w przypadku jego wyprowadzki do Brukseli (...). Ostatnio były opowieści z krainy mchu i paproci jak to rząd PO wynalazł 500+. Nie ma słowy prawdy w jego wypowiedziach, nie ma podstaw, aby w to wierzyć. To obrzydliwe wycieranie sobie twarzy Lechem Kaczyńskim - komentował słowa lidera PO w programie "Tłit" Radosław Fogiel. Wicerzecznik PiS twierdzi, że wszystkie ostatnie publiczne wypowiedzi byłego premiera to próba sprowokowania partii rządzącej do odpowiedzi. - Nie oczekujmy, że Jarosław Kaczyński lub inny przedstawiciel PiS będzie po każdym kłamstwie Tuska wychodził i łapał się na te jego "trollerskie" sztuczki. Nie będziemy się łapać na te numery - dodał polityk.