Tusk i niemieckie słowa w TVP. Nawet w obozie PiS zdziwienie

Od powrotu Donalda Tuska do krajowej polityki "Wiadomości" TVP poświęcają mu materiał w niemal każdym głównym wydaniu, a najczęściej wykorzystywany jest fragment, w którym lider Platformy Obywatelskiej mówi w języku niemieckim. O ocenę takich działań telewizji Jacka Kurskiego pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł Michał Wypij z Porozumienia (KP PiS). - Jeśli chodzi o publicystykę i informację w TVP, to stoją one na żenującym poziomie - stwierdził gość Michała Wróblewskiego. Zdaniem parlamentarzysty przekaz TVP sprawił, że większość Polaków uznaje teraz stację za partyjną. - Metoda Donalda Tuska jest bardzo prosta: sprowokować. I druga strona na tę prowokację odpowiedziała. Nie dość, że obniżają wiarygodność telewizji publicznej, to jeszcze realizują scenariusz Tuska - stwierdził Michał Wypij. Ocenił również, że działania TVP są co najmniej nieeleganckie. - Myślę, że za to Polacy też wystawią nam rachunek - powiedział polityk Porozumienia.