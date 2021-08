Tusk i Kaczyński na wspólnej konferencji? Piotr Zgorzelski apeluje

Prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zaapelował do liderów partii politycznych, premiera Mateusza Morawieckiego i prezydenta Andrzeja Dudy o podpisanie wspólnej deklaracji dotyczącej szczepień przeciwko Covid-19. "Po deklaracjach liderów partyjnych jest szansa, że w najbliższą środę staniemy razem w Sejmie i wspólnie, ponad politycznymi podziałami, zaapelujemy o #SzczepimySię" - napisał następnie na Twitterze. O sprawę pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL Piotr Zgorzelski. - Moim zdaniem jest taka szansa. Szczególnie, że w ostatnim swoim wywiadzie Jarosław Kaczyński powiedział, że jest to dobra inicjatywa, więc rozumiemy, że przedstawiciele partii rządzącej będą. Z nieoficjalnych informacji wiemy, że z pewnością Porozumienie Jarosława Gowina i Lewica. Nie wyobrażam sobie, żeby nie było kolegów z KO. Więc jest szansa, ale termin jeszcze nie upłynął - pełnej informacji nie mamy. Jesteśmy gotowi tę inicjatywę zaprezentować - mówił Zgorzelski. Pytany o obecność Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego na spotkaniu, oznajmił, że "miejsce dla nich jest". - Zwłaszcza że inicjatywa jest bardzo cenna. Tempo szczepień usiadło. Zdolność populacyjna naszego społeczeństwa jest zbyt niska, by uchronić się przed IV falą - podkreślił. - Jeżeli ktoś nie będzie mógł, a zaproponuje swojego przedstawiciela, nie będziemy kruszyć kopii. Ważna jest idea - dodał wicemarszałek. Wystosował przy tym apel do Tuska i Kaczyńskiego. - Szanowni liderzy ugrupowań - i opozycyjnych, i rządzących. Odłóżcie na bok animozje osobiste, bo cel jest ważny - solidarność społeczna, zdrowie i bezpieczeństwo obywateli. Chodźcie z nami w środę na konferencję prasową. Inicjatywa Władysława Kosiniaka-Kamysza warta jest tego - powiedział Zgorzelski.