Tusk do działacza Konfederacji: "Bardziej prorosyjskiej opcji nie było od 30 lat"

- Wie pan, dlaczego my trzymamy ten mikrofon? Żeby nie przyspawał się do ręki tych, którzy nie organizują tego spotkania. Jeśli chce pan robić wiec Konfederacji, na pewno znajdzie pan przestrzeń tutaj, na pewno też przyjdzie tutaj trochę ludzi, a ja panu obiecuję, że nie będę wtedy nadużywał mikrofonu - stwierdził Tusk.- Proszę mnie dobrze zrozumieć, ale to zgromadzenie, to nie jest zgromadzenie Konfederacji, które chciałoby słuchać pańskiego manifestu politycznego - dodał rozpoczynając swoją wypowiedź.