Tusk czy Trzaskowski? To jego widzą w roli premiera

Wirtualna Polska na wiecu szefa Platformy Obywatelskiej zapytała zgromadzonych o to, kogo bardziej widzą w roli premiera: Donalda Tuska, czy może Rafała Trzaskowskiego. - Ja widzę Tuska. To jest przywódca i polityk na poziomie - wskazała jedna z kobiet. Jej koleżanka przyznała jej rację. Inna z obecnych na miejscu kobiet wskazała, że Rafał Trzaskowski jest nawet jej prezydentem, bo jej zdaniem "wybory były sfałszowane". - Ja osobiście jestem za Donaldem Tuskiem. Jest to facet, który ma doświadczenie, wiedzę, kwalifikacje, sporo przeżył, zajmował wysokie stanowiska. Na pewno pozycja Polski byłaby zupełnie inna - słyszymy. - Ja obu widzę. Może będzie i Trzaskowski - powiedział jeden z obecnych w Otwocku mężczyzn. Jedna ze zwolenniczek Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że żałuje, że opozycja nie zjednoczyła się i nie wystartowała z jednej wspólnej listy. Następnie dodała, że głównie ma pretensje o to do Szymona Hołowni.

Rozwiń