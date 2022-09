Tusk czy Trzaskowski na premiera? Poseł PO jednoznacznie

W sondażu dla Wirtualnej Polski zapytano Polaków o to, kto powinien być kandydatem opozycji na premiera. Rafał Trzaskowski wyprzedza Donalda Tuska zarówno u ogółu wyborców, jak i w elektoracie opozycji. Kto powinien być kandydatem na premiera? - pytał w programie "Tłit" Michał Wróblewski. - Myślę, panie redaktorze, że w tej sprawie wszystko powinno być przywrócone do normalności, tak jak wiele lat temu. To Polacy zdecydują, kto będzie przyszłym premierem. Jestem głęboko przekonany, że lider ugrupowania zwycięskiego powinien być premierem - stwierdził jednoznacznie Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. Jednocześnie "wbił szpilę" Jarosławowi Kaczyńskiemu. - Mamy bardzo złe doświadczenia, gdy lider partii, która wygrywa wybory, nie chce brać odpowiedzialności za rząd, który tworzy. Jeżeli, w co głęboko wierzę, PO wygra te wybory, naturalnym kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. To bardzo miłe, że w sondażu dwóch polityków PO cieszy się takim zaufaniem, że każdy z nich mógłby zostać premierem. Od lat mamy gigantyczny problem z tym, że lider partii, która dziś rządzi Polską, nie bierze żadnej odpowiedzialności za to, co dzieje się w rządzie. Powiem więcej, jak zaczynają się problemy, to ucieka z rządu - powiedział sekretarz generalny PO.