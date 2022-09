Tusk czy Morawiecki? Zapytaliśmy kto lepiej rządzi Polską

Morawiecki czy Tusk? Który z nich byłby lepszym premierem? Zarówno Mateusz Morawiecki jak i Donald Tusk mają swoich zwolenników i przeciwników. Co mówią o nich ludzie spotkani przy Dworcu Wileńskim w Warszawie? Za czyich rządów żyje się lepiej? - Morawiecki jest za Polską, walczy na arenie międzynarodowej o polskie dobro - mówi pierwszy mężczyzna. Kolejny na nazwisko Tusk reaguje: niech pan o nim nic nie mówi, nie chcę nawet na ten temat rozmawiać. - Za Tuska nie było tak jak jest w tej chwili. Morawiecki się stara - mówi spotkana dalej kobieta. - Pracowałam przez trzy lata za 500 złotych, a na chleb musiało być. Już nie mówię o tych 13. i 14. - dodaje kolejna. - Generalnie nie mamy dobrego rządu w tej Polsce. Zarówno Tusk i Morawiecki kłamią. Trzeba pakować walizkę i wyjeżdżać - to jeden z niewielu głosów, który usłyszeliśmy od mieszkańców Warszawy. - Już wolę nawet jakiegoś komucha, który za komuny tak nie kłamał jak Morawiecki kłamie - dodaje inny mężczyzna. - Jak to dlaczego Tusk? Facet jest inteligentny ma wysokie IQ. Tak jak kradnie PiS pieniądze, tak nikt inny nigdy nie kradł - wtóruje mu kolejny uczestnik sondy.

Rozwiń