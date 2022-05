Tusk czy Kaczyński? Tak wskazali Polacy

Do tych doniesień odniósł się szef PO. Tak długo, jak PiS ma przewagę w Sejmie, czyli może przegłosować każdą - powiem wprost - machlojkę, dotyczącą ordynacji, terminów, ect., to my musimy być przygotowani na każdy scenariusz. Jak robią sto okręgów, to ja na pewno w Platformie Obywatelskiej będę gotowy do stu okręgów w ciągu tygodnia - powiedzial Tusk. Polityk opozycji zaznaczył, że "na pewno nie przestraszymy się żadnej zmiany ordynacji".