Emerytury Kaczyńskiego i Tuska będą tak wysokie, że opłaca im się dłużej pracować

Co więc z emeryturą? Według estymacji dziennikarzy "Faktu" składki emerytalne, które są potrącane z pensji prezesa PiS pozwolą mu podnieść emeryturę, która już teraz wynosi ponad 7 tys. zł brutto. Składki, które do tej pory odprowadził, pozwoliłyby podnieść jego emeryturę o ok. 400 zł miesięcznie. Warto także podkreślić, że każdy dodatkowy rok pracy w rządzie, przyniesie Kaczyńskiemu podwyżkę emerytury o 255 zł miesięcznie.