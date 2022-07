Tusk chce zabrać elektorat Lewicy? "Mówi, co społeczeństwo chce usłyszeć"

- Donald Tusk zna sondaże, które znają wszystkie partie, a te mówią jasno i wyraźnie, że zmienia nam się pokolenie, że społeczeństwo się liberalizuje, że społeczeństwo jest za tym, aby było świeckie państwo, żeby była liberalizacja prawa aborcyjnego, że społeczeństwo uważa, że mieszkanie jest prawem, a nie towarem - mówiła w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Joanna Scheuring-Wielgus. Patryk Michalski pytał posłankę "czy nie ma wrażenia, że Donald Tusk coraz częściej sięga po postulaty Lewicy". Parlamentarzystka w odpowiedzi przekonywała, że w wielu z wymienionych kwestii, PO brakuje wiarygodności. - Kto zawsze o to walczył? Kto złożył w Sejmie ustawy nad którymi moglibyśmy pracować? Lewica, a nie Platforma Obywatelska - oświadczyła Scheuring-Wielgus. Posłanka wyraziła jednak przekonanie, że gdyby po wyborach doszło do zawiązania koalicji PO-Lewica, to powinny odbyć się rozmowy na temat spornych kwestii. - Trzeba będzie usiąść do stołu i tym wszystkim niedowiarkom z Platformy Obywatelskiej po prostu wytłumaczyć, na czym polega równość - powiedziała Scheuring-Wielgus.