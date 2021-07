Tusk chce debaty z Kaczyńskim. Suski: atak, atak i jeszcze raz atak

Donald Tusk podczas wiecu w Gdańsku wezwał prezesa PiS do debaty. - Panie Kaczyński, wyjdź z tej swojej jaskini, stań ze mną twarzą w twarz na udeptanej ziemi wymienić się argumentami! Zostaw ludzi w świętym spokoju! - powiedział lider PO. W programie "Newsroom WP" odniósł się do tego Marek Suski. Poseł PiS stwierdził, że te "namowy to atak i agresja". - Donald Tusk jest jaskiniowcem, który wyskoczył z jakiejś jaskini i teraz maczugą wymachuje na lewo i prawo - stwierdził polityk Zjednoczonej Prawicy. Marek Suski dodał, że lider PO "nie przedstawił żadnych argumentów". - Atak, atak i jeszcze raz atak. Jedynym celem jego powrotu jest odsunięcie PiS od władzy. Żadnego programu - ocenił poseł.