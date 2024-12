Tusk chce chronić Polsat i TVN24. W sieci lawina komentarzy

"Dla wielu może to być niejasne, więc warto napisać, że umieszczenie np. TVN w wykazie firm strategicznych, które podlegają ochronie oznacza, że minister właściwy ds. aktywów państwowych będzie mógł zablokować sprzedaż tego podmiotu, a nawet unieważnić kontrakt nawet jeśli już został zawarty. Takie same zabezpieczenia nałożyliśmy np. na rafinerię w Gdańsku, ale też Unimot" - napisał dziennikarz Jakub Wiech.

"Od dawna w rządzie słychać, że nie dopuści do sprzedaży TVN Węgrom. Teraz się to konkretyzuje - Donald Tusk zapowiada, że TVN i Polsat zostaną dopisane do list firm strategicznych, które podlegają ochronie np. przed agresywnym przejęciem" - napisał dziennikarz Tomasz Żółciak.