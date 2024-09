Turystów oburzyły ceny za bułki. Bieszczady stolicą drożyzny?

Te, które działają, prezentują ceny znacznie wyższe od np. ubiegłorocznych. Za dwudaniowy obiad przy zalewie zapłacimy co najmniej 80 zł . - Do restauracji nawet nie wchodzimy. Gotujemy sami w mieszkaniu, które wynajęliśmy. Te ceny to jakieś kosmiczne nieporozumienie - mówi nam Ada Dudka z Katowic.

- Raz wybraliśmy się do restauracji. Jedno danie główne to koszt około 50 zł i to za osiem pierogów. Ok, to duże pierogi, ale wciąż. Spora przesada - dodaje. - Śmiałam się do narzeczonego, że jak będziemy mieć dzieci, to taniej będzie jechać do Egiptu czy Turcji niż po Polsce - mówi Ada.