Turyści, którzy spadli z Przełęczy Krzyżne w Tatrach, trafili do szpitala

Do zdarzenia doszło we wtorek 11 stycznia. Turyści - mężczyzna i kobieta - mieli spaść ok. 250 m z Przełęczy Krzyżne na stronę Doliny Pańszczycy. Poszkodowanym w wypadku udzielili pomocy TOPR-wcy, którzy później przetransportowali ich do szpitala śmigłowcem.