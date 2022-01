Tragedia pod Gerlachem. Ogłoszono żałobę. Wszyscy byli z jednego miasta

- To ogromna tragedia. 13 i 14 stycznia będą w gminie Andrychów dniami żałoby. Flagi zostaną opuszczone do połowy masztu lub będą na nich umieszczone czarne wstęgi. Nie odbędą się niektóre imprezy i uroczystości, by te dni stały się czasem zadumy – poinformował Tomasz Żak.