Turek. Wybuch w bloku. Są ranni, interweniował LPR

Do wybuchu doszło około godziny 16 w jednym z mieszkań w bloku znajdującym się w miejscowości Turek (województwo wielkopolskie).

Jak podaje Polsat News, mieszkanie, w którym doszło do eksplozji , jest zniszczone. - Uszkodzone są także sąsiednie lokale - poinformował kpt. Krzysztof Gruszczyński z Państwowej Straży Pożarnej w Turku . Dodał, że przyczyną wybuchu najprawdopodobniej jest propan-butan, który uwolnił się z butli. Budynek nie był podłączony do instalacji gazowej.

Trzy osoby zostały ranne, jednak ten bilans może się jeszcze zmienić. Wszystko wskazuje na to, że to osoby, które znajdowały się w mieszkaniu w momencie wybuchu. Interweniował śmigłowiec LPR, który przetransportował najciężej poszkodowaną osobę do szpitala. Na miejscu pojawiło się 14 zastępów straży pożarnej.