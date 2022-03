Turcja wzywa do zawieszenia broni. Erdogan dzwonił do Putina

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan pragnie przekonać rosyjskiego dyktatora do zakończenia krwawej konfrontacji z Ukrainą i natychmiastowej poprawy sytuacji humanitarnej. O telefonicznej rozmowie przywódców poinformowało biuro tureckiego polityka.

Prezydent Turcji nakłaniał Władimira Putina do negocjacji pokojowych z Ukrainą. Do spotkania dojdzie zapewne we wtorek w Stambule

Źródło: Anadolu Agency via Getty Images , fot: Anadolu Agency